To już niewielka różnica. Takiego sondażu nie było od 2015 r.

"Gdyby wybory odbywały się w czerwcu, swoich przedstawicieli do parlamentu miałyby szanse wprowadzić jeszcze: Lewica oraz Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-Koalicji Polskiej. Tak jak miesiąc wcześniej, oba ugrupowania osiągnęły zbliżony wynik - na każde z nich chce głosować co dwudziesty (po 5 proc.) z potencjalnych uczestników głosowania" - przekazano w komentarzu do badania.