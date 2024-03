To była polityczna nominacja? Nerwowa reakcja na pytanie o Dziambora

- Zawsze trzeba dojść do tego, kto (Dziambora - red.) rekomendował. Oczywiście, jesteśmy częścią koalicji 15 Października, ale tych partnerów w koalicji jest czwórka. (...) W tej sprawie mogę powiedzieć, że to nie Polska 2050 tę osobę rekomendowała. (...) Odsyłamy do naszych partnerów koalicyjnych, którzy powinni zabrać głos, jeżeli jest taka potrzeba - dodał Suchoń. Nie chciał jednak powiedzieć wprost, czy tym partnerem, którym miał wpływ na nominację Dziambora, było Polskie Stronnictwo Ludowe.