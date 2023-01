"To była męka". Nastolatka chce ukarania policjantów

Dodała jednak, że jest pod opieką psychiatry, ponieważ wciąż ma traumę po wydarzeniach z 2 stycznia. Nastolatka została już przesłuchana. - To najprawdopodobniej moje jedyne przesłuchanie. Mój stan psychiczny nie pozwala raczej na więcej takich spotkań. (…) Wcześniej policjanci chcieli mnie przesłuchiwać, ale nie byłam w stanie rozmawiać podczas mojego pobytu w szpitalu. Próbowali się do mnie dobijać, co było wręcz bezczelne - oceniła.