To była długa noc na Radzie Europejskiej. Są konkrety dotyczące brexitu [Korespondencja z Brukseli]

W czwartek, podczas pierwszej części dwudniowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, stało się jasne, ile czasu ma Wielka Brytania na dogadanie się sama ze sobą - relacjonuje wysłanniczka Wirtualnej Polski.

Po niej jednak zabrali głos. I tym samym potwierdzili informacje, które wcześniej przedostały się zza zamkniętych drzwi. Mowa przede wszystkim o dacie granicznej 22 maja, czyli na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To oznacza, że Brytyjczycy nie wezmą w nich udziału. I że zaproponowany przez Teresę May termin 30 czerwca nie zyskał akceptacji państw członkowskich.