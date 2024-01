TK wydał postanowienie. Eksperci jednoznacznie

Postanowienie wydano do czasu ostatecznego orzeczenia ws. skargi skierowanej do TK. W komunikacie nie ma informacji o tym, kto ją złożył - o efektach informowała za to Prokuratura Krajowa. Postanowienie w tej sprawie osobiście podpisała Krystyna Pawłowicz. Co warte podkreślenia, Trybunał ekspresowo zajął się wnioskiem, bo decyzję wydał w dniu jego przyjęcia.