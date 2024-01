Duda reaguje na ruch Bodnara. Składa wniosek do TK

Duda reaguje na ruch Bodnara

Decyzja prezydenta to następstwo działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który w piątek w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej 16 lutego 2022 r. przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, "zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych".