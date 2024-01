Stanowcza deklaracja Barskiego. "W żadnym razie"

Śledczy nie chciał jednak przyznać, że zmiana ustawy, która miała "zabetonować prokuraturę" przed ewentualnymi zmianami i że ma on "zabezpieczyć interesy Ziobry w resorcie". - Nie jest to prawdą, ponieważ pan prokurator generalny ma bardzo szerokie prerogatywy, może mi wydawać polecenia, co zresztą czynił przez ten miesiąc naszej współpracy, do dnia 12 stycznia. Ja oczywiście posiadam szerokie kompetencje, ale nie jest tak, że prokurator generalny ich nie posiada - oznajmił na antenie telewizji Polsat.