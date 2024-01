Będzie przełom ws. Kamińskiego i Wąsika? Padła zapowiedź Bodnara

Wąsik i Kamiński wyjdą na wolność?

Bodnar odniósł się także do apelu Dudy o uwolnienie skazanych polityków PiS. - Faktycznie taki apel nastąpił. To jednak co innego, wszczęcie procedury a zarządzenie przez Prokuratora Generalnego o tymczasowym zawieszeniu odbywania kary - dodał.