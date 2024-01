"Waży 52 kg". Żona Kamińskiego grzmi

- Prawo łamie się w biały dzień pod płaszczykiem praworządności. Na co my jeszcze pozwolimy? Żeby dwóch niewinnych mężczyzn było osadzonych za murami więzienia? Ja tego nie rozumiem. To już jest kres tego, co powinno nas zmobilizować, żeby działać. My musimy działać. Tusk chce przykryć tę sprawę. Mówi o 800+, o pigułkach dzień po i wszyscy zapomną o Maćku i Mariuszu - przemawiała Barbara Kamińska.