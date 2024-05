TK może wydać zabezpieczenie dla Morawieckiego i Kaczyńskiego. "Nie będziemy respektować"

Wszystko za sprawą wniosku posłów PiS reprezentowanych przez Przemysława Czarnka. Pod koniec lutego podważali w nim legalność powołania komisji śledczej ds. wyborów kopertowych i zażądali zamrożenia jej prac do czasu wydania orzeczenia. Do tej pory Trybunał nie wydał żadnej decyzji w tej sprawie, ale mógłby to zrobić w każdej chwili. Tym bardziej, że niemal analogiczne zabezpieczenie na wniosek posłów PiS zostało wydane w przypadku komisji śledczej ds. Pegasusa. I to mimo że wniosek został złożony niemal miesiąc później.