PiS zablokuje prace komisji śledczej? "Wniosek jest gotowy"

- Wyłącznie Pawła Jabłońskiego ze składu komisji (ds. wyborów korespondencyjnych-red.) jest przesłanką do tego, żeby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności powołania tej komisji - powiedział we wtorek wieczorem na antenie Telewizji Republika Przemysław Czarnek.