Joński startuje do PE. Co z pracami komisji śledczej?

- Nie ma ważniejszej rzeczy niż nasze bezpieczeństwo, a nie wiemy, co się wydarzy za wschodnią granicą. Różne były kadencje, ale naszym zdaniem ta kadencja jest po to. No i wystawiamy z naszych list kandydatów, którzy niewątpliwie są wiarygodni, uczciwi. To w kontekście kandydatów PiS. Część z nich jest wprost skompromitowana, a dwóch to przestępcy, co prawda ułaskawieni przez swojego kolegę prezydenta Andrzeja Dudę, ale jednak skompromitowani - mówił Joński, wskazując na Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.