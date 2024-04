Wybory do Parlamentu Europejskiego. Buzek nie będzie kandydować

- Unia jest dzisiaj odpowiedzią nie tylko na nasz wzrost gospodarczy, ale także na wielkie zagrożenia dla Europejczyków i to nas czeka w następnej kadencji. My musimy na to odpowiedzieć, ponieważ Polska ma prezydencję w UE jako pierwszy kraj, który będzie współpracował z nową Komisją Europejską i nowym parlamentem" - mówił w zeszłym tygodniu Buzek.