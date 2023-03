"The Times": Zachód zna nazwisko sponsora uderzenia na Nord Stream

"New York Times" poinformował we wtorek, że za atak na gazociągi Nord Stream 1 i 2 odpowiada "proukraińska grupa", ale nie ma dowodów na zaangażowanie w sprawę rządu w Kijowie. "The Times" informuje natomiast, że zachodnie kręgi wywiadowcze mają podejrzanego, który miał zasponsorować akcję.