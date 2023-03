Prezydent Szwajcarii lawiruje. "Nie czas na zmiany"

List z Niemiec. Chcą kupić Leopardy

Niemcy zapowiedziały, że dostarczą Kijowowi swoje Leopardy 2. W ubiegłym tygodniu władze w Berlinie wysłały list do szwajcarskiej minister obrony, w którym zwróciły się z prośbą o sprzedanie wycofanych z eksploatacji czołgów. Miałyby one zastąpić to uzbrojenie, które zostało przekazane przez rząd federalny Ukrainie. Berlin zainteresowany jest odkupieniem łącznie 96 pojazdów. Rzecznik niemieckiego ministerstwa obrony kraju zaznaczył jednak, że czołgi na pewno nie zostaną wysłane na front.