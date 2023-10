Terror Hamasu. Wtargnęli do domu izraelskiej rodziny

Przerażające nagranie z Izraela. Gdy w sobotę nad ranem bojownicy Hamasu rozpoczęli atak na Izrael, grupa terrorystów zajęła jeden z tamtejszych budynków mieszkalnych w pobliżu granicy ze Strefą Gazy. Rozpętała się krwawa wymiana ognia pomiędzy Palestyńczykami, a izraelską policją na zewnątrz. Hamas udostępnił nagranie, na którym widać, jak izraelska rodzina stała się zakładnikami bojowników. Materiał opublikowała także agencja Reutera. Widać na nim przerażone dzieci, a także rodziców, którzy osłaniają córkę i syna własnym ciałem, kładąc się na ziemi w trakcie wymiany ognia. W tle słychać strzały i syreny alarmowe. W pewnym momencie dziewczynka krzyczy, że jej siostra "nie żyje" i "miała tylko 18 lat". Jak podał Reuters, starsza 18-letnia córka zginęła z rąk Palestyńczyków. Młodsze rodzeństwo nie dowierza w to, co się dzieje w ich własnym domu, dopytując rodziców, dlaczego słychać alarmy przeciwrakietowe. "Izraelska rodzina paraduje przed kamerą terrorystów Hamasu, będąc ich zakładnikami. Jedna z córek została bezlitośnie stracona, pozostawiając rodzeństwo w traumatycznym niedowierzaniu. To wykracza poza chory akt okrucieństwa. Świat musi się o tym dowiedzieć i położyć temu kres" - napisała na platformie X India Nafali, izraelska dziennikarka, która również udostępniła nagranie z wziętą do niewoli rodziną. Los dwójki dzieci i ich rodziców nie jest znany. Ambasada Izraela w USA poinformowała, że co najmniej 100 cywilów zostało wziętych do niewoli przez bojowników Hamasu. Takich obrót spraw zapewni terrorystom kartę przetargową w trakcie negocjacji z siłami Izraela, gdy rząd z Jerozolimy będzie chciał odzyskać swoich obywateli, Hamas postawi żądania, by najpierw wypuścić palestyńskich więźniów, wśród których roi się od niebezpiecznych bojowników.