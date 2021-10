Terlecki pytany o TSUE. "Unia idzie w kierunku, który może źle się skończyć"

Głos w tej sprawie zabrał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w rozmowie z wPolityce.pl. - Idziemy w kierunku, który jest nieprzewidywalny, prawie niemożliwy do prognozowania, co się dalej stanie. Zdemolowanie systemu wymiaru sprawiedliwości doprowadzi do katastrofy państwa. Nie możemy sobie na to pozwolić i nie pozwolimy sobie na to, żeby państwo zdemolować - odpowiedział polityk PiS.