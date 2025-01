Trump już ma naśladowcę. Też chce opuścić WHO

Dziennik "Financial Times" donosi, że Argentyna może stać się drugim krajem, po USA, który opuści porozumienie klimatyczne podpisane przez prawie 200 państw. Argentyński dwutygodnik "Perfil", cytuje źródła z kancelarii Mileia, które mówią o chęci "odzyskania suwerenności" dzięki impulsowi, jaki dało zwycięstwo Trumpa w USA.

Javier Milei, libertariański prezydent Argentyny i zdeklarowany zwolennik Trumpa, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos potępił międzynarodowy ruch ochrony środowiska, wpisując go w ideologię "woke".

Prezydent Argentyny od dawna krytykuje też WHO za zalecenia wydawane przez tę organizację krajom członkowskim w czasie pandemii COVID-19 - przypomniał z kolei argentyński dziennik "Clarin".

Latem ubiegłego roku Argentyna odmówiła podpisania nowego protokołu WHO ws. pandemii. Rzecznik prezydenta Manuel Adorni oświadczył, że rząd w Buenos Aires "nie podpisze żadnego porozumienia pandemicznego, które mogłoby wpłynąć na suwerenność kraju".

Prezydent Milei dąży do zawarcia dwustronnego porozumienia o wolnym handlu z USA. Jest gotów wyprowadzić Argentynę z regionalnego bloku gospodarczego Mercosur, jeśli będzie to konieczne do realizacji tego celu.