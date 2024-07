Maduro ogłoszony zwycięzcą w Wenezueli. Prezydent Argentyny komentuje

Z kolei Maduro w swoim wystąpieniu oskarżył "zagranicznych wrogów" o próbę włamania się do systemu głosowania. - To nie pierwszy raz, kiedy próbowali naruszyć pokój republiki - oznajmił i zapowiedział pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy próbują podżegać do przemocy w Wenezueli.