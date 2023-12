Wojna wisi na włosku. Dyktator naśladuje ruchy Putina

- Narracja reżimu wenezuelskiego do złudzenia przypomina zalew propagandy ze strony Kremla przeciwko Ukrainie. Prezydent Wenezueli już mianował generała Alexisa Cabello jako władzę tymczasową w spornym terytorium Gujany. Sygnalizuje to gotowość do egzekwowania ekspansjonistycznych roszczeń - alarmuje Martin Holland, mieszkający w Kolumbii amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa i ekspert spraw międzynarodowych.