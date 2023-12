Krok od nowej wojny. Prezydent pokazał "nową mapę Wenezueli"

Zaledwie dwa dni po kontrowersyjnym referendum w sprawie spornego terenu części Gujany, prezydent Wenezueli pokazał mapę, na którym znajduje się on już w granicach jego kraju. Polecił, by nowe mapy trafiły do szkół i wszystkich instytucji. W przypadku prób zagarnięcia terenu przez Wenezuelę należy liczyć się z możliwym konfliktem zbrojnym - przewidują media z Ameryki Łacińskiej.