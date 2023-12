Wojsko wysłane na granicę. Gujana błaga o pomoc

Strach w Gujanie. Prezydent Wenezueli zmobilizował armię na granicy

W kwietniu tego roku sprawą granic zajął się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. W piątek wydał on orzeczenie, które nakazuje rządowi Wenezueli "powstrzymanie się od wszelkich działań modyfikujących obecnie obowiązującą sytuację" w Essequibo. Ponadto strony miały nie podejmować kroków, które prowadzić by mogły do zaostrzenia sporu. Maduro postanowił zignorować to orzeczenie.