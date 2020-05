Wenezuela. Ponad 47 ofiar zamieszek w więzieniu

Do buntu doszło w zakładzie karnym Los Llanos w mieście Guanare. Ofiary to więźniowie. Liczbę zabitych ustalono poprzez kontakty z rodzinami i kostnicami. Wenezuelskie Obserwatorium Więziennictwa nazwało bunt "masakrą". W więzieniu Los Llanos przebywa co najmniej 2,5 tysiąca osób.