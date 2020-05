Patrykowi D., podejrzanemu o zabicie młodej kobiety, której rozczłonkowane ciało znaleziono w czwartek w lesie pod Piotrowem w Pomorskiem, grozi dożywocie. - Podejrzany przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia - mówi reporterom polsatnews.pl Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowego w Gdańsku.

Nowy Dwór Gdański. Rozczłonkowane ciało kobiety w lesie. 20-latek przyznał się do winy

Prokuratorzy i policjanci wciąż ustalają tożsamość kobiety. Potwierdzi ją badanie DNA w Zakładzie Medycyny Sądowej. Najprawdopodobniej to 23-latka z miejscowości w pobliżu Łomży - podaje dziennikbaltycki.pl. Kobieta zaginęła 7 marca 2020 r., kiedy wyszła ze swojego warszawskiego mieszkania. Paulina miała wtedy pojechać z Białołęki do swojego byłego partnera mieszkającego w Nowym Dworze Gdańskim.

Śledczy poinformowali, że Patryk D. usłyszał zarzut zabójstwa. Nie chcą jednak zdradzić, do czego się przyznał. - Jego wyjaśnienia będą teraz weryfikowane - wyjaśnił prokurator Duszyński, zastrzegając, że nie może ujawnić więcej na temat wersji zdarzenia przedstawionej przez mężczyznę.

Z ustaleń Radia Gdańsk wynika, że 20-latek, aby zmylić trop, wysyłał z telefonu kobiety do jej rodziny uspokajające SMS-y. W czwartek został zatrzymany i to on wskazał miejsce ukrycia ciała.