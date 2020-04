Straszne odkrycie pod Nowym Dworem Gdańskim. Policja znalazła ciało kobiety

Makabryczne odkrycie w lesie pod Nowym Dworem Gdańskim. Śledczy znaleźli ciało młodej kobiety. W sobotę odbędzie się sekcja zwłok. W sprawie zatrzymano jedną osobę.

Ciało młodej kobiety zostało znalezione w piątek po południu. Śledczy nie udzielają na razie zbyt wielu informacji w sprawie. Wiadomo, że odkrycia dokonano w lesie we wsi Piotrowo, położonej niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego.

Nowy Dwór Gdański. Makabryczne odkrycie

Jak donosi Fakt.pl, ciało kobiety miało być zmasakrowane. - Mogę jedynie potwierdzić, że znaleziono zwłoki. Na miejscu wciąż trwają czynności z udziałem prokuratora i lekarza medycyny sądowej - przekazał po godzinie 22 w piątek, cytowany przez "Fakt", prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Ciało kobiety ma zostać zabrane do zakładu medycyny sądowej. W sobotę odbędzie się sekcja zwłok. Śledczy liczą na to, że pozwoli to na ustalenie większej ilości szczegółów.

Nowy Dwór Gdański. Zatrzymano 20-latka

Z nieoficjalnych informacji opublikowanych przez Radio Gdańsk wynika, że śledczy z Nowego Dworu Gdańskiego mogli odkryć ciało zaginionej w marcu 23-latki z małej miejscowości położonej pod Łomżą. Kobieta przed zaginięciem miała mieszkać w Warszawie.

23-latka miała przyjechać do Nowego Dworu Gdańskiego w odwiedziny do swojego chłopaka. To właśnie w tym mieście była widziana po raz ostatni 8 marca. Według doniesień Radia Gdańsk, to właśnie chłopak 23-latki miał wskazać śledczym z Nowego Dworu Gdańskiego miejsce, gdzie ukrył jej zwłoki.

20-latek został zatrzymany. Śledczy nie potwierdzają, czy rzeczywiście jest to chłopak zaginionej 23-latki. Mężczyzna to mieszkaniec Nowego Dworu Gdańskiego. Nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów ale ma zostać przesłuchany. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może on odpowiedzieć za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Źródło: Fakt.pl/Radio Gdańsk