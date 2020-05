Koronawirus we Włoszech. Skonfiskowano setki tysięcy maseczek. Nie miały certyfikatów bezpieczeństwa

Kolejna co do wielkości operacja odbyła się w mieście Varese w Lombardii. Skonfiskowano 300 tysięcy maseczek bez certyfikatów z trzech różnych firm. Również pochodziły z Chin. W Modenie natomiast wykryto 157 tysięcy maseczek bez certyfikatów, nielegalnie sprowadzonych z Chin. Ich wartość rynkowa sięgała 800 tysięcy euro. Miały być one sprzedawane na terenie całego kraju.