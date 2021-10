Najdroższy rząd w historii? Posłowie lgną do ministerstw. Kuszą ich wpływy i pieniądze

To może być jeden z najdroższych rządów w historii RP, choć - patrząc na liczbę sekretarzy i podsekretarzy stanu - wciąż nie największy. Ale najlepiej zarabiający. Po niedawnej podwyżce pensji dla urzędników państwowych i polityków o skromności w wydatkach administracji państwowej nie może być mowy. A do wiceministerialnych nominacji szykują się kolejni posłowie. - Ministrem chce dziś zostać każdy - komentują politycy koalicji rządzącej. Dlatego też ministerstw ma być więcej. Jarosław Kaczyński musi sprawiedliwie obdzielić nowych koalicjantów, by nie stracić większości w Sejmie.