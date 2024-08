Telefony przybite gwoździami. To skutek nowych przepisów w Rosji

Astra, niezależny kanał na Telegramie opublikował zadziwiające zdjęcia i film, pokazujące trudne do zinterpretowania instalacje w lesie i wojskowym obozowisku. Wpis tłumaczy, że to telefony komórkowe zabrane rosyjskim żołnierzom walczącym na froncie w Ukrainie. Ich przybijanie gwoździem do drzewa lub drewnianej tablicy nakazują rosyjskim dowódcom nowe przepisy.