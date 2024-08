Gigantyczne kolejki na Rysy. Niebezpieczne zjawisko

Szał na Rysy

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego zwracają uwagę na nowe, niepokojące zjawisko. Ze względu na to, że Rysy są najwyższe i stanowią "dach Polski", stały się niezwykle popularne, szczególnie w wakacje, gdy jest ładna pogoda. Kłopot w tym, że w drogę na szczyt, która wcale nie należy do najłatwiejszych, decydują się nawet ludzie, którzy nigdy nie byli w górach i nie mają pojęcia, jak się przygotować do wędrówki.