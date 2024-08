Gorzej niż w Turcji i Egipcie. "Ekspresowa zmiana pogody"

Pogoda w środę

W środę spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem na zachodzie wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st.C. na północnym wschodzie do 29 st.C. na południowym zachodzie; chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 22 st.C. do 25 st.C. Wiatr będzie słaby zmienny, jedynie na zachodzie południowy i południowo-wschodni.