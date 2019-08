Tatry. Burza po akcji TOPR na Giewoncie. "Miejcie honor!"

Tatry. Giewont. "Panie Prezydencie! Panie Premierze! Panie i Panowie politycy, miejcie honor!" - pisze dziennikarka Beata Sabała-Zielińska, autorka książki "TOPR. Żeby inni mogli przeżyć". Zwraca uwagę na pewien ważny aspekt.

Tatry. Jak zarabia TOPR?

"Bohaterowie z pierwszych stron gazet (także tych światowych) zakaszą rękawy, by szukać sponsorów na działalność TOPR-u, a po godzinach zabiorą się do kolejnej roboty, by wyżywić rodziny. Miłośnicy TOPR-u ogłoszą w mediach społecznościowych zbiórki pieniężne, by wspomóc herosów naszych czasów, a MSWiA roześle informację do mediów o gigantycznych zarobkach ratowników, przekonując, że 4,5 tys. brutto, wliczając w to z wysługę lat i wszystkie możliwe dodatki (żeby była jasność - młody ratownik, musi zadowolić się kwotą 2600 zł na rękę) to złote runo. Czyżby?" - pisze dalej Beata Sabała-Zielińska.