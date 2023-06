Tarapaty Bundeswehry. Puma za szeroka

Gdy przemysł zbrojeniowy uznał, że Puma będzie idealnym wyposażeniem dla armii, ministerstwo obrony poszukiwało bojowego wozu piechoty do użytku daleko poza granicami, na przykład w Afryce, lub w Afganistanie. Liczyło się więc to, by sprzęt dał się łatwo umieścić na pokładzie wojskowych samolotów A400M.