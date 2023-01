Tandem Szojgu-Gierasimow. "Dalej już nie można iść"

Czy w lutym lub w marcu możliwa jest duża rosyjska ofensywa? - Rosjanie zagrali va banque. Postawili Gierasimowa jako dowódcę całej operacji. Dalej już nie można iść. Można zmienić generała XYZ, ale nie Gierasimowa. To gra tandemu Szojgu-Gierasimow. Muszą przygotować jakieś działanie - komentował w programie "Newsroom" WP dr Jacek Raubo z serwisu Defence24.pl. - Rosjanie silnie działają na swoje społeczeństwo propagandowo. Rosjanie mają pewien pułap akceptacji strat. Niestety, ta nasza ocena bazuje bardziej na naszych odczuciach, niż na tym, co dzieje się w Rosji. Muszą zmobilizować odpowiednią liczbę żołnierzy i rzucić ich do bitwy. Obawiam się, że musimy przygotować się na najgorszy scenariusz, czyli 4-5 lat, kiedy Rosjanie mogą zastosować kilka prób przełamania. Mentalność Kremla jest jednowymiarowa - muszą wygrać. Nie podpisuję się pod łatwą odpowiedzią na zjawisko wojny. Wszystkie wojny są nieprzewidywalne. Nie wiem, czy była wojna od A do Z, która nie miała elementu nieprzewidywalności. Ukraińską armię trzeba będzie wspierać przez lata. Obronność ukraińską będziemy musieli wspierać przez kilkanaście lat - dodał ekspert.