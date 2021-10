Tak TVP pokazała protesty i Tuska. "Wiadomości" znowu to zrobiły

Praktycznie od razu po tym pojawił się komentarz Doroty Kani, prorządowej dziennikarki, która kiedyś kierowała Telewizją Republika, a teraz jest członkiem zarządu Polska Press, koncernu medialnego niedawno przejętego przez PKN Orlen. - Wiele osób zostało zwiezionych do Warszawy - są na to dowody, są na to zdjęcia - a mimo to było tam między 15, a 20 tys. osób - stwierdziła.