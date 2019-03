Tak miała wyglądać siedziba PiS. Zapomniany wątek w sprawie majątku spółki Srebrna

Nie tylko Gerald Birgfelner nie dogadał się w sprawie inwestycji z Jarosławem Kaczyńskim i ludźmi ze spółki Srebrna. Poznajcie kolejnego inwestora, który chciałby jak najszybciej zapomnieć o współpracy z działaczami tej partii.

- Były pieniądze, wizja i projekt biurowca, ale ludzie ze Srebrnej nam to zablokowali - skarży się jeden z pomysłodawców budowy biurowca przy ulicy Nowogrodzkiej 84/86. Przypomina inną historię z nieruchomościami spółki Srebrna.

Chodzi o budynek siedziby partii i przyległą działkę, na której jest parking. Właścicielem budynku jest firma Metropol - to biznes kojarzony z izraelskim kapitałem, inwestujący w nieruchomości biurowe i magazyny. Z kolei działka należy do spółki Srebrna, będącej nieoficjalnym zapleczem finansowym partii. Ze względu na trudne relacje obu stron, nie doszło tam do zrealizowania budowy 7-kondygnacyjnego biurowca. Przed 2010 rokiem planowano nawet wieżowiec.