Ekspresowy awans szefa ABW wraca na tapet. Kancelaria Premiera "nie ma informacji"

Wraca sprawa błyskawicznego awansu szefa ABW Piotra Pogonowskiego. W 17 miesięcy miał on awansować o czternaście stopni - od kaprala do pułkownika. Poseł PO Krzysztof Brejza zapytał Mateusza Morawieckiego o te awanse. Odpowiedź jest zaskakująca.

Jaki miał stopień przed przyjściem do Agencji? Tego nie wiadomo, a sprawa, jak się okazało, jest owiana ścisłą tajemnicą. Dziennikarze gazety zapytali o nią u źródła - w ABW. Otrzymali lakoiczną odpowiedź, że Agencja "szczegółów kadrowych nie podaje do publicznej wiadomości".

Po tym jak wybuchła afera z tzw. taśmami Kaczyńskiego na jaw wyszło, że Pogonowski był w przeszłości pełnomocnikiem spółki Srebrna. Wówczas sprawą awansów szefa ABW postanowił zająć się poseł Krzysztof Brejza. W trybie dostępu do informacji publicznej zapytał premiera Mateusza Morawieckiego, ile razy do 1 grudnia 2015 roku do 1 stycznia 2019 roku awansowany był gen. Piotr Pogonowski oraz o to czy Pogonowski otrzymał w tym czasie jakieś odznaczenia państwowe.