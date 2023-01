Tak LOT uderza w PKP Intercity. Ekspert: dziwna "konkurencja"

Choć polityka Komisji Europejskiej zmierza ku redukcji liczby lotów samolotem na rzecz przejazdów pociągami na trasach krajowych czy europejskich o średnich długościach, to jednak polityka państwowych przewoźników w Polsce wywołała zupełnie inną sytuację na rynku. Nowy cennik biletów PKP Intercity obowiązuje od 11 stycznia, co oznacza podwyżki cen biletów - w zależności od kategorii pociągu - od 11,8 do 17,8 proc. Od razu zareagował na to przewoźnik lotniczy.