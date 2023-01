"Skandal". Wrze po zaręczynach polityka PiS w kopalni

W rozmowie z TVN24 podkreśliła, że działająca kopalnia to miejsce, w którym konieczne jest skrupulatne przestrzeganie procedur. Wcisło przypomniała, że w Bogdance w ostatnim czasie doszło do dwóch tragicznych wypadków, właśnie z powodu zaniedbań .

- Jak ma się dziać inaczej, skoro zarząd kopalni, w którym nie dość, że nie ma żadnego górnika, to wykorzystuje mienie kopalni do organizacji prywatnych imprez, typu zaręczyny prominentnego działacza - stwierdziła Marta Wcisło.

"To jest skandal, co się dzieje". Pytania do Jacka Sasina