Tak Kaczyński mówił o zawieszonym pośle PiS. Sala wybuchła śmiechem

Kaczyński dodał po chwili, że "warto na początek powiedzieć parę słów o kłamstwie". - Zacznę od sprawy, którą symbolizuje węgiel. Oni twierdzą, że brak paliwa to nasza wina, bo mógł być polski węgiel, a po drugie, że to, co robimy, do niczego nie prowadzi i nie zaradzi kłopotom. To jest niebywale bezczelne kłamstwo, począwszy od decyzji Tuska, by nie stosować weta wobec całej polityki klimatycznej (…) Nie zawetował i ruszyła machina, która doprowadziła do tego, że wprowadzono ETS-y - stwierdził lider PiS.