"Bezkarność plus". Prawnicy: PiS chce zastąpić sędziów, by zalegalizować bezprawie

- Uważam, że to było dobre rozstrzygnięcie, bo sąd wskazał, że wójt naruszył prawo, ale ze względu na niekaralność nie wymierzał kary. Chodzi o walor edukacyjny, o to, żeby sąd powiedział, że w demokracji obowiązują reguły. Nie można wprowadzać takich reguł, że jeśli organ władzy publicznej popełnia przestępstwo, to wprowadzamy kompletną bezkarność. Posłowie, którzy zgłosili ten projekt przyznają, że de facto doszło do przestępstwa. Klasa polityczna nakłaniając samorządowców do przestępstwa, chce zagwarantować, by jedni i drudzy byli kryci – komentuje w Wirtualnej Polsce Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.