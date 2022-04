Tajna mobilizacja rezerwistów? Eksperci mówią o dodatkowym rzucie wojsk Putina

- Przygotowanie nowych sił – 60 tysięcy żołnierzy – to de facto uzupełnienie wcześniejszego naboru. Wcześniej ściągali jednostki z Czeczenii, a teraz ściągają żołnierzy m.in. z Inguszetii, gdzie Kadyrowcy nie cieszą się poważaniem. Rezerwiści ściągani są prawdopodobnie z formacji BARS, czyli Bojowej Rezerwy Armii Państwowej. Organizacyjnie jest to odpowiednik polskich Wojsk Obrony Terytorialnej. To tylko dowodzi, że Putin sięga już do głębokich rezerw. Dodatkowo mówi się, że do walki ma zostać wysłany ok. 150-osobowy oddział złożony z największych przestępców z jednego z czeczeńskich więzień. Widać, że Rosjanie dali sobie trochę czasu na kluczową operację – próbę zamknięcia kotła donbaskiego. Chcą wrócić do przewagi na kierunku natarcia, a w ostatnim czasie Rosja jej nie miała - uważa prof. Piotr Grochmalski.