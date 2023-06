Tajemniczy samolot na lotnisku w Moskwie. Przyleciał z Teheranu [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 480. dzień inwazji. Na lotnisku Wnukowo w Moskwie wylądował dzisiaj tajemniczy samolot. To transportowy Ił-76TD. Maszyna przyleciała z Teheranu. Co znajdowało się na jej pokładzie? Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko jest przekonany, że to kolejny transport irańskich dronów "Shahed - 136". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.