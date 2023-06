Kłopoty ukraińskiej ofensywy? "Plan walki jest opóźniony"

- W mojej ocenie jednak tak. Dlatego, że zbyt dużo zasobów zaangażowano, żeby były to tylko działania mylące przeciwnika. Obecnie Ukraińcy zaangażowali do walki ok. 50 tysięcy żołnierzy. To ok. 20 procent wszystkich sił operacyjnych. Rosjanie też nie zaangażowali wszystkich operacyjnych rezerw. Nikt nie wysyła pełnej puli żołnierzy do obrony tzw. pasa przesłaniania. Rosjanie użyją ich jeśli zostanie przełamany główny pas obrony. A ten w końcu zacznie gdzieś pękać - uważa płk rez. Piotr Lewandowski.