Tajemnica balonów z Chin. Ekspert o incydentach

Drugi balon z Chin. Nowe spekulacje

Według dra Michała Bogusza z OSW prawdopodobnie nigdy nie będziemy mieli co do tego 100-procentowej pewności, czy chodzi o statek powietrzny zwiadowczy służący wojsku czy balon do badań meteorologicznych, który z powodu wiatru niezamierzenie zboczył z kursu. Analityk wyjaśnia, że w tej ocenie ważna jest dalsza obserwacja balonu.