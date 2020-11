Tadeusz Rydzyk ma kolejne kłopoty. Audyt jego organizacji w Kanadzie

Kanadyjski instytut zajmujący się sprawami izraelsko-żydowskimi CIJA (The Centre for Israel and Jewish Affairs) wystąpił do ministerstwa skarbu Kanady o pilny audyt organizacji działających pod szyldem dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka na terytorium tego kraju.

Tadeusz Rydzyk z kolejnym zakazem odwiedzin w kanadyjskich parafiach

"Promowanie audycji Radia Maryja przez Family of Radio Maria Canada jest zarówno szokujące, jak i nie do obrony, gdyż okazuje się, iż kanadyjskie charytatywne dolary są wykorzystywane do promowania antysemityzmu, homofobii i innych form nienawiści i nietolerancji" - napisał Shimon Koffler Fogel prezes CIJA we wniosku do ministerstwa skarbu Kanady.