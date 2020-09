Ojciec Tadeusz Rydzyk z zakazem odprawiania mszy w Kanadzie. To efekt antysemickich wypowiedzi

Ojciec Tadeusz Rydzyk z zakazem odprawiania mszy w Kanadzie

Ojciec Tadeusz Rydzyk już od co najmniej dwóch lat jest na cenzurowanym w Kanadzie. W 2018 roku kanadyjski polityk polskiego pochodzenia, Thomas Lukaszuk, wystosował do papieża Franciszka petycję ws. "ukrócenia politycznej działalności Tadeusza Rydzyka". Wtedy Rydzyk miał przyjechać do Kanady, by przemawiać w parafii w Calgary.