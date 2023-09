"Ta walka jest prosta". Automatyczna kontrola prędkości na masową skalę

Ruch drogowy to nie jest życie na sawannie. Nasze mózgi zostały przystosowane przez ewolucję do tego, żeby przeżyć na sawannie, a nie do tego, żeby jeździć samochodami. To, co nazywamy chłopskim rozumiem, jest tak naprawdę brakiem wiedzy, zawsze prowadzi do gigantycznych kłopotów i do dużej liczby wypadków śmiertelnych.