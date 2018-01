Szwecja przegotowuje broszurę, jak zachować się w czasie wojny. Pierwsza taka publikacja od 50 lat

Publikacja trafi do 4,7 mln. gospodarstw domowych. Znajdą się w niej rady, jak wziąć udział w "obronie totalnej" oraz jak w razie wojny zapewnić sobie wodę, jedzenie i ogrzewanie.

Financial Times zwraca uwagę, że Szwedzi opracowują broszurę w chwili, gdy na nowo odżyła debata o obronności i bezpieczeństwie kraju. Szwecja od zakończenia zimnej wojny zmniejszała wydatki obronne. Do zwrotu polityki doszło kilka lat temu, gdy powróciły obawy o bezpieczeństwo i zagrożenie ze strony Rosji.

W ubiegłym roku rosyjski okręt podwodny wpłynął do szwedzkiego portu Gavle, około 160 km na północ od Sztokholmu. Nie był to pierwszy incydent. W październiku 2014 r. szwedzkie wojsko oficjalnie podało, że na obszarze Archipelagu Sztokholmskiego odnaleziono ślady obecności obcego obiektu podwodnego. Jak podejrzewano, mógł on należeć do Rosji. Zorganizowano zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą, która jednak okazała się bezskuteczna.