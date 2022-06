Szwecja i Finlandia w NATO. Jest zgoda polskiego rządu

Rada Ministrów wyraziła zgodę na dołączenie Finlandii i Szwecji do NATO. - Tak jak zapowiadaliśmy, polski rząd wspiera aspiracje dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii. Dzisiaj pierwszy ważny krok ws. dołączenia tych państwo do NATO - powiedział rzecznik rządu Piotr Mueller.