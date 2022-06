Sygnał w stronę Moskwy. Kanada wysyła okręty na Bałtyk

Oprócz Polski o swoje bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim drżą Estonia, Litwa czy Łotwa. Do tego również Finlandia i Szwecja zgłosiły gotowość, aby dołączyć do struktur NATO. Wówczas sojusz zyskałby na ogromnej sile, na co od dłuższego czasu zwraca uwagę Jens Stoltenberg.